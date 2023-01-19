«Жизнь проходит, а моя карьера еще даже не началась»: дочь Алека Болдуина пожаловалась на трудности беременности

Дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер, 27-летняя модель Айрленд Болдуин вышла в социальную сеть, чтобы написать большой пост о том, как трудно быть беременной.
31 декабря 2022 года девушка объявила, что ждет ребенка от своего бойфренда, музыканта под псевдонимом RAC, но, судя по новым откровениям звезды, это событие для нее совсем не радостное. Наследница знаменитых актеров пишет, что беременность оказалась сложным испытанием, к которому она была не готова. Быть улыбчивой будущей мамочкой у модели просто не получается.
«Я недооценивала, насколько тяжелой будет беременность для моих разума и тела. Я та, кто ежедневно испытывает крайнюю тревожность по поводу здоровья, а беременность перевела эту ситуацию в высшую ступень. Я изо всех сил пыталась приспособиться к изменениям. Телесные ощущения. Внезапные боли. Я знаю, что у всех совершенно разный опыт, и мой легче по сравнению с большинством, но, черт возьми, это борьба», — пишет Айрленд.
«Но, даже забыв о физическом аспекте, я чувствую, что мой мозг и мысли каждый божий день идут на войну. Ментальную войну. «Подожди, пока ребенок родится, потом не уснешь». Зараза, я уже не сплю. Заткнитесь! Я измождена. Я немотивирована. Я чувствую, что жизнь проходит, а моя карьера еще даже не началась».
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Модель также призналась, что ей трудно смотреть на счастливые парочки в соцсетях, так как она чувствует себя одинокой. Поддержки от родственников девушка тоже не получает, ведь «они живут далеко или идиоты, с которыми не хочется иметь ничего общего».
«Еще тяжелее смотреть, как некоторые из твоих друзей исчезают или больше не знают, как к тебе относиться. Особенно когда ты был для них никем, кроме собутыльника и приятной компании. В 27 лет сложно заводить новых друзей. Трудно держать старых рядом, когда они так далеко», — добавила Болдуин.
Она подчеркнула, что написала этот пост не ради жалости к себе, а чтобы кто-то другой с похожими проблемами не чувствовал себя одиноким. Закончила модель на позитивной ноте.
«И даже несмотря на все это, ничто из написанного не отменяет того, как я рада быть мамой. Моя карьера никуда не денется, а если и денется, то ну ее к черту. Самые важные друзья будут рядом, и у вас будет место для новых знакомств. Все это по-прежнему того стоит, но можно признать, насколько тяжелым и страшным оно может быть. Вы не одиноки».