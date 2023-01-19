«Жизнь проходит, а моя карьера еще даже не началась»: дочь Алека Болдуина пожаловалась на трудности беременности

Дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер, 27-летняя модель Айрленд Болдуин вышла в социальную сеть, чтобы написать большой пост о том, как трудно быть беременной.

31 декабря 2022 года девушка объявила, что ждет ребенка от своего бойфренда, музыканта под псевдонимом RAC, но, судя по новым откровениям звезды, это событие для нее совсем не радостное. Наследница знаменитых актеров пишет, что беременность оказалась сложным испытанием, к которому она была не готова. Быть улыбчивой будущей мамочкой у модели просто не получается.

«Я недооценивала, насколько тяжелой будет беременность для моих разума и тела. Я та, кто ежедневно испытывает крайнюю тревожность по поводу здоровья, а беременность перевела эту ситуацию в высшую ступень. Я изо всех сил пыталась приспособиться к изменениям. Телесные ощущения. Внезапные боли. Я знаю, что у всех совершенно разный опыт, и мой легче по сравнению с большинством, но, черт возьми, это борьба», — пишет Айрленд. «Но, даже забыв о физическом аспекте, я чувствую, что мой мозг и мысли каждый божий день идут на войну. Ментальную войну. «Подожди, пока ребенок родится, потом не уснешь». Зараза, я уже не сплю. Заткнитесь! Я измождена. Я немотивирована. Я чувствую, что жизнь проходит, а моя карьера еще даже не началась».

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