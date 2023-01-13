Российские школы могут ввести курс начальной военной подготовки после одобрения родителей

Российские школы уже могут вводить у себя модуль по начальной военной подготовке. Но после одобрения родительского сообщества.
13 января министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что для этого уже утверждены необходимые федеральные основные общеобразовательные программы, передает сайт Минпросвещения.
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Глава ведомства предложил подключиться к работе над модулем по начальной военной подготовке Геннадию Старунову — преподавателю ОБЖ, «Учителю года – 2022» и победителю премии российского общества «Знание» 2022 года в номинации «За просветительскую деятельность в школе», который сейчас проходит военную подготовку на полигоне в Белоруссии. Преподаватель отметил, что можно сделать очень актуальный для школьников курс.
А вы за введение в школе начальной военной подготовки?