Российские школы могут ввести курс начальной военной подготовки после одобрения родителей

Российские школы уже могут вводить у себя модуль по начальной военной подготовке. Но после одобрения родительского сообщества.

13 января министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что для этого уже утверждены необходимые федеральные основные общеобразовательные программы, передает сайт Минпросвещения.

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