Льготы для многодетной семьи: о каких бонусах родители зачастую не знают

Многодетная семья

Большая семья - это счастье. И больше количество заявлений на субсидии... Фото: Global Look Press

Речь не только о путевках в детские лагеря.

Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала о пособиях для многодетных семей, о которых мало кто знает.

По словам эксперта, в России существует много подобных льгот и субсидий, однако они носят заявительный характер, поэтому многодетной семье нужно самостоятельно внимательно изучить, какая помощь ей доступна. Ситуация, конечно, зависит от региона. В некоторых, кстати, семья теряет статус многодетной, как только старший ребенок достигает совершеннолетия.

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Но вот основное, что полагается россиянам с большим количеством детей:

  • льготный проезд - в зависимости от региона на него могут претендовать один или оба родителя;
  • бесплатная парковка одной машины;
  • субсидии в детские лагеря и на поездки к местам отдыха детям;
  • дополнительные выплаты на школьную форму и спортинвентарь;
  • компенсации на коммунальные услуги, посещение зоопарков, выставок, кинотеатров;
  • бесплатное питание в школе.

По материалам портала «А теперь внимание!»

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