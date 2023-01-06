Льготы для многодетной семьи: о каких бонусах родители зачастую не знают

Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала о пособиях для многодетных семей, о которых мало кто знает.

По словам эксперта, в России существует много подобных льгот и субсидий, однако они носят заявительный характер, поэтому многодетной семье нужно самостоятельно внимательно изучить, какая помощь ей доступна. Ситуация, конечно, зависит от региона. В некоторых, кстати, семья теряет статус многодетной, как только старший ребенок достигает совершеннолетия.

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