Льготы для многодетной семьи: о каких бонусах родители зачастую не знают

Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала о пособиях для многодетных семей, о которых мало кто знает.
По словам эксперта, в России существует много подобных льгот и субсидий, однако они носят заявительный характер, поэтому многодетной семье нужно самостоятельно внимательно изучить, какая помощь ей доступна. Ситуация, конечно, зависит от региона. В некоторых, кстати, семья теряет статус многодетной, как только старший ребенок достигает совершеннолетия.
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Но вот основное, что полагается россиянам с большим количеством детей:
- льготный проезд - в зависимости от региона на него могут претендовать один или оба родителя;
- бесплатная парковка одной машины;
- субсидии в детские лагеря и на поездки к местам отдыха детям;
- дополнительные выплаты на школьную форму и спортинвентарь;
- компенсации на коммунальные услуги, посещение зоопарков, выставок, кинотеатров;
- бесплатное питание в школе.
По материалам портала «А теперь внимание!»