«За чернорабочего у нас Гарри Максимович»: Пугачева отвела сына на урок кузнечного дела

Прививать детям любовь к труду нужно с ранних лет. И полезно, чтобы ребятня могла сама все увидеть и потрогать.

Звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин* об этом знают. Поэтому, когда их 9-летний сын Гарри заинтересовался кузнечным делом, они отвели наследника в настоящую кузницу, чтобы показать, что там происходит.

«Я подрядился блогером, а за чернорабочего у нас Гарри Максимович», - рассказал Галкин* на видео от 30 декабря.

Юный Гарри поработал с углем, наковальней и различными инструментами. Постучал молотом по раскаленной заготовке и выковал что-то вроде вешалки. А звездные родители в это время восхищались, какой сильный паренек у них растет.