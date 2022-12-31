«За чернорабочего у нас Гарри Максимович»: Пугачева отвела сына на урок кузнечного дела

Алла Пугачева и Гарри

Алла Пугачева и Гарри в гостях у кузнеца. Фото: соцсети

Юный Гарри выковал свое первое изделие из железа.

Прививать детям любовь к труду нужно с ранних лет. И полезно, чтобы ребятня могла сама все увидеть и потрогать.

Звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин* об этом знают. Поэтому, когда их 9-летний сын Гарри заинтересовался кузнечным делом, они отвели наследника в настоящую кузницу, чтобы показать, что там происходит.

«Я подрядился блогером, а за чернорабочего у нас Гарри Максимович», - рассказал Галкин* на видео от 30 декабря.

Юный Гарри поработал с углем, наковальней и различными инструментами. Постучал молотом по раскаленной заготовке и выковал что-то вроде вешалки. А звездные родители в это время восхищались, какой сильный паренек у них растет.

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В конце урока Пугачева напутствовала сыну, что нужно поблагодарить учителя. А Гарри прям загорелся энтузиазмом, позанимавшись благородным физическим трудом.

* Включен Минюстом России в список физических лиц иностранных агентов от 16 сентября 2022 года.

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