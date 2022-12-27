Как не разочаровать ребенка новогодним подарком: предупреждение психолога

Модные игрушки, стильная одежда и навороченные гаджеты стоят дорого – не все родители могут позволить себе сделать детям такой подарок. Но как же грустно видеть разочарование ребенка, получившего на Новый год совсем не то, о чем мечтал! Чтобы такого не произошло, лучше договориться с чадом о подарке заранее.

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