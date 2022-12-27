Как не разочаровать ребенка новогодним подарком: предупреждение психолога

Модные игрушки, стильная одежда и навороченные гаджеты стоят дорого – не все родители могут позволить себе сделать детям такой подарок. Но как же грустно видеть разочарование ребенка, получившего на Новый год совсем не то, о чем мечтал! Чтобы такого не произошло, лучше договориться с чадом о подарке заранее.
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«Во-первых, в выборе подарков надо исходить из финансовых возможностей. И не надо откладывать это дело до последнего. Все должно обсуждаться с ребенком заранее, надо просто оговорить с ним предельную сумму, которую вы потратить на подарок. В этом нет ничего предосудительного. Зачастую дети в выборе подарков ориентируются на своих сверстников.
Конечно, если ребенок учится в какой-то элитной гимназии, где принято хвастаться дороговизной подарков, то ему нужно будет объяснить, что материально положение у всех людей разное и это нормально. Что в жизни есть не только материальные ценности, но и духовные: семья, друзья, их внимание и так далее», — объясняет детский психолог Наталья Искра. По материалам издания «РИА ФАН».