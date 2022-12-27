«Дети не знают ничего, что происходит во внешнем мире»: Ким Кардашьян устроила наследникам «железный занавес»

В начале 2022 года американская светская львица Ким Кардашьян окончательно развелась с рэпером Канье Уэстом, и того откровенно понесло. 45-летний артист влипает в один скандал за другим, теряя свои активы и влияние. Уже сложно сказать, кого у него больше — поклонников или хейтеров. Но также у Канье и Ким остались четверо детей, которых теперь звездная мать старается максимально оградить от негативной информации об их отце.

В новом интервью 42-летняя Кардашьян призналась, что ей важно сохранить светлый образ папы в глазах своих детей. Они не должны видеть его каким-то чудовищем или скандалистом.

«Я определенно защищала его и буду продолжать это делать в глазах своих детей, ради них самих. Так что в моем доме дети не знают ничего, что происходит во внешнем мире, и мне удается… удержать эту ниточку», — рассказала Ким в подкасте Angie Martinez IRL. «Я буду защищать это до конца света, пока смогу. Мои дети ничего не знают… Учителя в школе — мои лучшие друзья, так что я в курсе, что происходит на переменах, во время обеда… Никто из других детей никогда ничего не говорил моим детям». «У Норт (старшая дочь Кардашьян и Уэста. — Прим. авт.) есть страничка в TikTok на моем телефоне, и только на моем телефоне. Их просто нет в социальных сетях… Когда что-то идет не так, я защищаю все вещи в доме, вплоть до телевизоров и Интернета». «Однажды мои дети будут благодарить меня за то, что я не сидела здесь и не ругала их отца, когда могла. Конечно, все это сумасшедшее дерьмо… Это убивает меня за мою семью. Но я справлюсь… Они скажут мне спасибо, и я лично отвечу на все, что они захотят узнать».

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