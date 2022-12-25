Красивый папа: дочки сделали макияж великану Дуэйну Джонсону и надели на него парик Харли Квинн

Помните поговорку, что папа дочки обязательно будет красивым? На днях это ощутил на себе 50-летний рестлер и герой боевиков Дуйэн Джонсон.

У актера-бодибилдера, который получил прозвище «Скала», напомним, три дочери, но две из них еще малышки – 7-летняя Жасмин и 4-летняя Тиана. Несмотря на занятость, мускулисты папа всегда находит время поиграть со своими принцессами, а они не упускают возможность сделать его чуточку красивее.

Так на новом видео в социальной сети поклонники спортсмена увидели, как наследницы сделали макияж Джонсону и надели на него цветной парик Харли Квинн. Девочки еще пытались нацепить на папаню розовую балетную пачку, но она налезла только на голову гиганта, и то с трудом.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».