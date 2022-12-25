Красивый папа: дочки сделали макияж великану Дуэйну Джонсону и надели на него парик Харли Квинн

Помните поговорку, что папа дочки обязательно будет красивым? На днях это ощутил на себе 50-летний рестлер и герой боевиков Дуйэн Джонсон.
У актера-бодибилдера, который получил прозвище «Скала», напомним, три дочери, но две из них еще малышки – 7-летняя Жасмин и 4-летняя Тиана. Несмотря на занятость, мускулисты папа всегда находит время поиграть со своими принцессами, а они не упускают возможность сделать его чуточку красивее.
Так на новом видео в социальной сети поклонники спортсмена увидели, как наследницы сделали макияж Джонсону и надели на него цветной парик Харли Квинн. Девочки еще пытались нацепить на папаню розовую балетную пачку, но она налезла только на голову гиганта, и то с трудом.
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«Я еще не видел себя в зеркале, но если я выгляжу так же круто, как чувствую себя сейчас, то я победитель, детка», - написал Дуэйн под видео.
Девочки в ролике кричат, что папа выглядит замечательно, а сам актер отмечает, что не стоит выкладывать этот образ в социальные сети. Поздно, «Скала», поздно…