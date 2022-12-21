«Это будет счастье для меня»: говоря о будущем сына, Киркоров упомянул Месси

Филипп Киркоров привел своих наследников Аллу-Викторию и Мартина на московскую премьеру французского фильма «Новая игрушка». И у журналистов появился неплохой шанс узнать что-нибудь новенькое о детях «короля российской эстрады».

Так Филипп поделился, что изысканные переливающиеся туфли с серебряными пайетками на его 11-летнюю дочь едва налезли – у Аллы-Виктории уже 37-й размер ноги. Девочка тут же поправила папу, что 38-й.

А 10-летний Мартин получил в этот день очередную премию за свои достижения и не хотел расставаться со статуэткой. Звездный отец еле уговорил его оставить награду в машине, но признался, что прекрасно понимает своего сына в этом вопросе.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».