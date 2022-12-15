Не отравитесь новогодним подарком! Предупреждает диетолог

На Новый год все дети традиционно получают сладкие подарки. Однако порой такой подарок может стать источником опасности. Чтобы не нанести вред здоровью ребенка, нужно внимательно изучить состав сладостей.

Врач-диетолог Елена Соломатина советует отдавать предпочтение лакомствам, изготовленным из натуральных компонентов. Полный состав сладостей печатают на упаковке только серьезные и проверенные производители, заслуживающие доверия.

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Однако в любом случае лучше отказаться от лакомств, в составе которых слишком много сахара. Вместо конфет и вафель Соломатина рекомендует купить детям мармелад и пастилу: они гораздо полезнее и при этом не менее вкусны — сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Народные новости».