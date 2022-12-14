Неожиданный вариант: как дешево собрать ребенка на утренник

Оказывается, для того чтобы ребенок комфортно чувствовал себя на новогоднем утреннике, вовсе не обязательно тратить огромные деньги. Эксперты платформы «Авито Услуги» предложили воспользоваться бюджетным вариантом, то есть взять карнавальный костюм напрокат.

Стоимость такой услуги составляет 400 рублей. Еще 100-200 рублей нужно будет потратить на приобретение аксессуаров. Если есть возможность потратить на утренник больше – можно заказать пошив костюма у профессиональной швеи, но этот вариант уже не назовешь бюджетным: такая услуга стоит примерно 3000 рублей.

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Видимо, все больше родителей предпочитают вариант с костюмом напрокат: в этом году спрос на эту услугу увеличился на 174%, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Газету.ru».