«Посмотри на меня»: Джессика Честейн шокировала дочь, спросив, кем она хочет стать, когда вырастет

Оскароносная актриса Джессика Честейн («Прислуга», «Марсианин», «Багровый пик») дала большое интервью, в котором поделилась деталями общения со своей 4-летней дочерью Джульеттой.

Звездная мама спросила у девочки, кем она хочет стать, когда вырастет. 45-летняя артистка ожидала, что дочь скажет что-то вроде: «Хочу стать балериной». Но малышка заявила, что она хочет стать матерью.

«И я говорю: «Это здорово. Но знаешь, ты можешь быть не только кем-то одним». Она такая: «Что ты имеешь в виду?» Я сказала: «Ну, посмотри на меня, дорогая. Я мама. Я актриса. Я продюсер. Я владею бизнесом. Я друг. Я повар». Я начала перечислять все эти вещи. Мол, я много кто есть, так что и ты можешь быть, кем захочешь. Ты можешь быть президентом. Ты можешь быть балериной. Ты можешь быть мамой. И для нее было таким шоком услышать все это», - поделилась Джессика с журналом Marie Claire.

В том же интервью она рассказала, что сама росла без отца, а ее мать сутками пропадала на работе, чтобы прокормить детей. Актриса рада, что сегодня у нее есть свободная и финансово независимая жизнь, чтобы не повторять судьбу родительницы.