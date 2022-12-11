Дрю Бэрримор объяснила, почему не дарит детям подарки на Рождество

Звезда «Ангелов Чарли», 47-летняя актриса и телеведущая Дрю Бэрримор открыто признается, что не дарит своим дочерям подарки на Рождество (считай Новый год). У звезды другая семейная традиция – на главный зимний праздник она дарит детям не вещи, а эмоции.

«Я всегда беру их с собой в путешествие на каждое Рождество, — цитирует Дрю издание Entertainment Tonight. - Я не дарю им подарки, которые, думаю, они в их возрасте не любят, но я говорю: «Думаю, мы запомним это место, фотографии и опыт, и это то, что я хочу вам подарить».

«Мои дочери получают много вещей в течение года, поэтому я не похожа на какую-то странную, строгую, холодную мамашу, которая говорит: «Никаких тебе подарков!» Я просто чувствую, что лучшим подарком будут живые воспоминания. Я лучше инвестирую в них, чем в кукольный домик или что-то в этом роде».