Шарлиз Терон рассказала, как объяснила дочери свою обнаженную съемку в рекламе Dior

В новом интервью 47-летняя звезда боевиков Шарлиз Терон рассказала несколько баек из материнской части своей личной жизни.

У актрисы, напомним, две приемные дочери: 10-летняя Джексон и 7-летняя Огаст. И вот однажды старшая увидела в аэропорту рекламу Dior, в которой ее знаменитая мать снялась топлесс. Ребенку такая откровенность явно не понравилась.

«Боже мой, ты на этой чертовой стене без рубашки, мама. Это так неловко. Надень рубашку!» — сказала наследница звезды. «Это оплатит твой колледж», — ответила ей Шарлиз.

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