Шарлиз Терон рассказала, как объяснила дочери свою обнаженную съемку в рекламе Dior

В новом интервью 47-летняя звезда боевиков Шарлиз Терон рассказала несколько баек из материнской части своей личной жизни.
У актрисы, напомним, две приемные дочери: 10-летняя Джексон и 7-летняя Огаст. И вот однажды старшая увидела в аэропорту рекламу Dior, в которой ее знаменитая мать снялась топлесс. Ребенку такая откровенность явно не понравилась.
«Боже мой, ты на этой чертовой стене без рубашки, мама. Это так неловко. Надень рубашку!» — сказала наследница звезды.
«Это оплатит твой колледж», — ответила ей Шарлиз.
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Актриса отметила, что хочет впечатлить своих детей, что, по ее словам, является обычным чувством для любого родителя. Однако девочки не совсем понимают, кем конкретно трудится их приемная мама. Младшая, например, думает, что Терон не может удержаться на одной работе и поэтому постоянно меняет место и профессию.
По материалам The Hollywood Reporter