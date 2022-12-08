«Их может все что угодно направить не в ту сторону»: Запашный признался, что сильно ограничивает детям доступ в Интернет

В новом интервью знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный довольно много высказал об опасности Интернета и, в частности, TikTok для детей. Социальные сети тиражируют опасные челленджи и прочие глупости, не говоря уже о контенте 18+, считает народный артист.
Ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова спросила у 46-летнего отца троих детей, ограничивает ли он своих наследников в пользовании Интернетом.
«Да, я ставлю фильтры. Везде, — ответил Запашный. — Я очень сильно ограничиваю нахождение своих детей в Интернете. Я огородил своих детей от большого количества игр. Потому что сейчас их может все что угодно направить не в ту сторону. И мамы моих детей, Ольга и Ярослава, очень жестко — но это и их позиция в том числе — за этим следят».
«И я призываю всех родителей, несмотря на то что могут быть скандалы, дети могут не оценить, кому-то уже покажется, что поздно, нет — этим надо заниматься. Это большая, серьезная проблема. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок, в конце концов, не закончил жизнь суицидом, «потому что это прикольно», то надо за всем этим следить».
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, Запашный является отцом 11-летней Стефании, 9-летней Глории и 5-летнего Даниэля. Артист отмечает, что его дети хотят продолжить его цирковую династию.