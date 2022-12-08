«Их может все что угодно направить не в ту сторону»: Запашный признался, что сильно ограничивает детям доступ в Интернет

В новом интервью знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный довольно много высказал об опасности Интернета и, в частности, TikTok для детей. Социальные сети тиражируют опасные челленджи и прочие глупости, не говоря уже о контенте 18+, считает народный артист.

Ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова спросила у 46-летнего отца троих детей, ограничивает ли он своих наследников в пользовании Интернетом.