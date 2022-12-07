«Помогаем зализывать раны»: Сябитова вывела главную обязанность родителей

7 декабря известная телесваха Роза Сябитова написала пост об отношениях, но не мужа и жены, а родителей и детей. И вот какие постулаты донесла 60-летняя звезда до своих подписчиков.

«Нам, как и нашим родителям, выпало больше испытаний, чем современным детям. У нас вошло в привычку страдать, преодолевать трудности, думать о других, а не о себе. Это закалило нашу психику, сформировало ответственность и привело к раннему взрослению», - пишет Роза Раифовна в Telegram.

«Мы очень старались сделать все, чтобы наши дети не страдали, как мы. Вот они и не страдают. Поэтому заставить их идти нашей проторенной дорогой обречено на провал. Им нужна своя дорога. Пусть неизвестная и опасная, но своя, которая даст жизненный опыт, и научит взрослеть».

«Быть родителем самая сложная работа на свете. Обязанность родителей не в том, чтобы просто указать направление в жизни, а в том, чтобы дать пройти путь с ошибками, и помочь все исправить. Сейчас наши дети в начале пути. Что делать нам? Принимаем такую действительность, наблюдаем, и помогаем зализывать раны, когда дети «отморозили» уши. У вас есть еще варианты?»