«Думала, что уже поздно»: Диана Крюгер призналась, что не хотела детей, пока не родила дочь в 42 года

В новом интервью 46-летняя актриса Диана Крюгер призналась, что долгое время не хотела детей, пока в 2018 году у нее не появилась дочь Нова. Звезда «Сокровища нации» родила ребенка своему возлюбленному Норманну Ридусу — звезде сериала «Ходячие мертвецы».
«Я долгое время не хотела детей. Мне очень нравилась моя жизнь такой, какая она была, — рассказала актриса журналу Tatler. — Когда мне было около тридцати, я начала думать об этом, но в то время я не была в нужном месте в моих отношениях, где это было бы возможно, и поэтому я как бы потеряла надежду, и я подумала, что уже поздно. И меня это устраивало».
«Приход Новы изменил мою жизнь… Нашу жизнь в лучшую сторону. Просто удивительно, что ты думал, будто ты один, но на самом деле тебе предназначено совершенно иное».
Знаменитая мама добавила, что в детстве постоянно чувствовала себя аутсайдером, и теперь хочет, чтобы ее 4-летняя дочь «всегда чувствовала, что у нее есть место везде».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, до начала романа с Норманом Ридусом Диана была замужем за французским режиссером Гийомом Кане, с которым рассталась из-за напряженных рабочих графиков, потом долго встречалась с американским актером Джошуа Джексоном. Но настоящее женское счастье актриса обрела уже после 40 лет.