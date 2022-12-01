«Думала, что уже поздно»: Диана Крюгер призналась, что не хотела детей, пока не родила дочь в 42 года

В новом интервью 46-летняя актриса Диана Крюгер призналась, что долгое время не хотела детей, пока в 2018 году у нее не появилась дочь Нова. Звезда «Сокровища нации» родила ребенка своему возлюбленному Норманну Ридусу — звезде сериала «Ходячие мертвецы».

«Я долгое время не хотела детей. Мне очень нравилась моя жизнь такой, какая она была, — рассказала актриса журналу Tatler. — Когда мне было около тридцати, я начала думать об этом, но в то время я не была в нужном месте в моих отношениях, где это было бы возможно, и поэтому я как бы потеряла надежду, и я подумала, что уже поздно. И меня это устраивало».

«Приход Новы изменил мою жизнь… Нашу жизнь в лучшую сторону. Просто удивительно, что ты думал, будто ты один, но на самом деле тебе предназначено совершенно иное».