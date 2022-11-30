Так называть детей не надо! Три имени, которые носят агрессивные и эгоистичные люди

Александра. Небесным покровителем этого имени является знак Овна. Это символизирует упертость и вспыльчивый характер, которые зарождаются в девушке с юных лет. Александра резка, свободолюбива, независима и самодостаточна. Она обожает манипулировать всеми вокруг и не принимает отказы.

Владислав. Импульсивный мужчина с необузданным характером. Из плюсов разве что можно отметить, что он быстро отходит и успокаивается. Владислав очень требователен, резок в поступках и отличается нестабильным настроением.

Петр. Твердый, упрямый, совершенно не умеющий проигрывать. Желание быть лучшим всегда и везде доходит до абсурда и напрягает всех вокруг. Петр уже с детства отдает приказы родителям, одноклассникам и даже учителям. Он не желает слушать советы и сразу же впадает в гнев.

По материалам «Рамблер. Гороскопы».