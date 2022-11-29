«Я хочу воспитать женщину»: Ирина Шейк поделилась своими родительскими принципами

В новом интервью 36-летняя супермодель Ирина Шейк сделала множество откровений о том, какая она мать.
Напомним, в 2017 году красавица из России родила дочь Лею голливудскому актеру Брэдли Куперу. Через пару лет звезды расстались, но продолжают вместе воспитывать свою малышку, из-за чего время от времени возникают слухи об их воссоединении.
Об отсутствии няни:
«Вы знаете, у нас нет няни, поэтому, когда мои друзья зовут меня на ужин или концерт, они всегда говорят: «Мы знаем, что скажет Ирина, - у нее нет няни». Они говорят, что это моя спасительная отмазка. Но мы предпочитаем не нанимать няню… Быть мамой — одна из самых удивительных вещей на свете. Я никогда не думала, что буду настолько наслаждаться этим и любить это. Я чувствую, что нет лучшей любви в этом мире, чем любовь к своему ребенку. Это просто очень особенное».
О приоритетах:
«Будучи мамой, я научилась расставлять приоритеты в своем графике. Выбирать себе работу и всегда помнить, что семья — это самое главное. Вот так и продолжаю. Я тоже не хочу терять себя, так как люблю работать. Помню, однажды моя дочь вернулась из детского сада и говорит: «О, ты пойдешь на работу? Я хочу, чтобы ты осталась». Она начала плакать, а я сказала: «Ты видишь, что у нас в доме горит свет, и есть еда на столе? Вот почему мама и папа должны идти на работу».
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О характере дочери:
«Вы знаете, у моей дочери нет фильтра. Я помню, что на этот Хеллоуин была одета как Бетти Пейдж. Она посмотрела на меня и сказала: «Нет, сними это. Это не подходит». Я чувствую, что она как бы держит меня приземленной, потому что говорит то, что думает, без фильтров. И мне это нравится».
О воспитании:
«Я хочу воспитать женщину и научить так же, как учили меня мои бабушка и мама, - что нужно много работать. Наша дочь воспитывается в других условиях, но все же нужно установить границы. Нельзя давать ей доступ к определенным вещам, чтобы она поняла, что нужно много трудиться, чтобы получить что-то в своей жизни. Я говорю: «Послушай, мама собирается купить тебе подарок, но если она не будет работать, у нас не будет денег, чтобы купить его». И она говорит: «Хорошо, мама, иди на работу».
Знаменитая модель дала интервью журналу V.