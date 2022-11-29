«Я хочу воспитать женщину»: Ирина Шейк поделилась своими родительскими принципами

В новом интервью 36-летняя супермодель Ирина Шейк сделала множество откровений о том, какая она мать.

Напомним, в 2017 году красавица из России родила дочь Лею голливудскому актеру Брэдли Куперу. Через пару лет звезды расстались, но продолжают вместе воспитывать свою малышку, из-за чего время от времени возникают слухи об их воссоединении.

Об отсутствии няни:

«Вы знаете, у нас нет няни, поэтому, когда мои друзья зовут меня на ужин или концерт, они всегда говорят: «Мы знаем, что скажет Ирина, - у нее нет няни». Они говорят, что это моя спасительная отмазка. Но мы предпочитаем не нанимать няню… Быть мамой — одна из самых удивительных вещей на свете. Я никогда не думала, что буду настолько наслаждаться этим и любить это. Я чувствую, что нет лучшей любви в этом мире, чем любовь к своему ребенку. Это просто очень особенное».

О приоритетах:

«Будучи мамой, я научилась расставлять приоритеты в своем графике. Выбирать себе работу и всегда помнить, что семья — это самое главное. Вот так и продолжаю. Я тоже не хочу терять себя, так как люблю работать. Помню, однажды моя дочь вернулась из детского сада и говорит: «О, ты пойдешь на работу? Я хочу, чтобы ты осталась». Она начала плакать, а я сказала: «Ты видишь, что у нас в доме горит свет, и есть еда на столе? Вот почему мама и папа должны идти на работу».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».