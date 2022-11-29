Почему детям нельзя спать вместе с мамой — предостерегает врач

Оказывается, ни малышам, ни детям постарше неполезно спать вместе с мамой. Об этом предупреждает врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Причины для такого утверждения — вполне серьезные.
«На начальном этапе это просто опасно, потому что уставшая мама может настолько глубоко уснуть, что в силу своих размеров, в сравнении с размером ребенка, может просто перекрыть его дыхательные пути.
В более взрослом возрасте ребенка, там год или два, — это подразумевает уже определенное слияние матери с ребенком, что мешает психологической адаптации ребенка как отдельной личности», — объяснила Крашкина.
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Кроме того, психотерапевт развенчала миф о том, что мальчики обычно выбирают себе жену, похожую на мать.
«Это не является законом. Некоторые молодые люди выбирают себе подругу жизни с характером диаметрально противоположным матери, потому что не принимают ее линию поведения», — цитирует врача издание «РИАМО».