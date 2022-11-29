Почему детям нельзя спать вместе с мамой — предостерегает врач

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

По словам специалиста, совместный сон с матерью может нанести ребенку как физическую, так и психологическую травму.

Оказывается, ни малышам, ни детям постарше неполезно спать вместе с мамой. Об этом предупреждает врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Причины для такого утверждения — вполне серьезные.

«На начальном этапе это просто опасно, потому что уставшая мама может настолько глубоко уснуть, что в силу своих размеров, в сравнении с размером ребенка, может просто перекрыть его дыхательные пути.

В более взрослом возрасте ребенка, там год или два, — это подразумевает уже определенное слияние матери с ребенком, что мешает психологической адаптации ребенка как отдельной личности», — объяснила Крашкина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Кроме того, психотерапевт развенчала миф о том, что мальчики обычно выбирают себе жену, похожую на мать.

«Это не является законом. Некоторые молодые люди выбирают себе подругу жизни с характером диаметрально противоположным матери, потому что не принимают ее линию поведения», — цитирует врача издание «РИАМО».

Читайте также