«Мне пришлось долго восстанавливаться»: Решетова вспомнила о травле в школе

Известная модель и мать сына рэпера Тимати Анастасия Решетова успешно строит звездную карьеру. А начинался ее путь, как и у многих детей, с буллинга в школе. О своем опыте жертвы травли 26-летняя красавица поделилась в социальной сети в День матери, 27 ноября.

«Буллинг. С ним я сталкивалась с самого детства. Внешние признаки, поведение - в школе могли буллить даже за хорошую успеваемость. Преследователи чувствуют потребность во власти, поэтому повод всегда найдется», - пишет Анастасия в Telegram.

«Очень важно выявить проблему, чтобы она не оставила травму на всю жизнь. Мне пришлось долго восстанавливаться, чтобы принять и полюбить себя на 100%».

«Я сталкиваюсь с кибербуллингом и по сей день, только в больших масштабах — от сотен и тысяч и людей ежедневно. Но меня это уже не трогает».