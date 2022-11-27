«Мне пришлось долго восстанавливаться»: Решетова вспомнила о травле в школе

Известная модель и мать сына рэпера Тимати Анастасия Решетова успешно строит звездную карьеру. А начинался ее путь, как и у многих детей, с буллинга в школе. О своем опыте жертвы травли 26-летняя красавица поделилась в социальной сети в День матери, 27 ноября.
«Буллинг. С ним я сталкивалась с самого детства. Внешние признаки, поведение - в школе могли буллить даже за хорошую успеваемость. Преследователи чувствуют потребность во власти, поэтому повод всегда найдется», - пишет Анастасия в Telegram.
«Очень важно выявить проблему, чтобы она не оставила травму на всю жизнь. Мне пришлось долго восстанавливаться, чтобы принять и полюбить себя на 100%».
«Я сталкиваюсь с кибербуллингом и по сей день, только в больших масштабах — от сотен и тысяч и людей ежедневно. Но меня это уже не трогает».
Модель опубликовали результаты исследований, которые показывают, что 52% российских школьников сталкивались с травлей. Треть детей предпочитает не рассказывать об этом родителям. Еще около 10% участвовали в буллинге как агрессоры или свидетели.
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Решетова добавила к своему посту список признаков, как можно распознать, что ребенок стал жертвой травли:
- он негативно относится к школе, использует любую возможность, чтобы туда не ходить;
- возвращается из школы подавленный;
- часто плачет без очевидной причины;
- ничего не рассказывает об одноклассниках и школьной жизни;
- нарушены сон и аппетит;
- часто появляются синяки и ссадины, порванная одежда.