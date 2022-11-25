«Ты попала ко мне в живот в ту ночь»: Ким Кардашьян рассказала дочери историю ее зачатия

В ответ на это девятилетняя Норт Уэст промолчала и просто продолжила есть свои снеки. Ну а что можно сказать маме после таких откровений?

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