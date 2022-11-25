«Ты попала ко мне в живот в ту ночь»: Ким Кардашьян рассказала дочери историю ее зачатия

Девятилетний возраст старшей дочери Ким Кардашьян является достаточным для того, чтобы рассказать девочке о ее зачатии, считает звездная мама.
В новом выпуске шоу The Kardashians от 24 ноября 42-летняя светская львица привезла свою наследницу Норт на Неделю высокой моды в Париже и познакомила ее с креативным директором бренда Balmain Оливье Рустеном.
«Норти, я знала Оливье еще до того, как ты была крошкой, — сказала Ким своей дочери. — И он подарил твоему папе голубое платье, которое папа хотел для меня. Это был мой день рождения за год до твоего рождения, я носила это платье и забеременела, ты попала ко мне в живот в ту ночь, когда я носила это платье. Так что Оливье имеет какое-то отношение к тому, почему ты оказалась на этой планете».
В ответ на это девятилетняя Норт Уэст промолчала и просто продолжила есть свои снеки. Ну а что можно сказать маме после таких откровений?
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А вы рассказали бы ребенку историю его зачатия?