«Это так естественно и легко»: кумир Рианны из «Настоящих домохозяек» дала ей родительский совет

Ранее в 2022 году певица Рианна говорила, что восхищена мамой из «Настоящих домохозяек» по имени Тереза Джудиче. 34-летняя артистка, которая недавно родила своего первенца, отметила, что ей близок материнский подход этой женщины, и она сама будет такой же матерью.
И вот 50-летняя Тереза обратилась к звезде через прессу и дала родительский совет.
«Ты уже потрясающая мама, — цитирует обращение Джудиче к Рианне издание E! News. - Это так естественно и легко. Просто продолжай делать то, что ты делаешь, просто обожай своего ребенка каждый день и делай много фотографий».
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Добавим, что сама Тереза разведена, но у нее четыре дочери 21, 18, 16 и 13 лет.
«Настоящие домохозяйки» (The Real Housewives) – это американское реалити-шоу, ставшее популярным во всем мире. Оно транслирует на телеэкран жизнь состоятельных женщин, их быт и времяпрепровождение.