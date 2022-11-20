«Это так естественно и легко»: кумир Рианны из «Настоящих домохозяек» дала ей родительский совет

Ранее в 2022 году певица Рианна говорила, что восхищена мамой из «Настоящих домохозяек» по имени Тереза Джудиче. 34-летняя артистка, которая недавно родила своего первенца, отметила, что ей близок материнский подход этой женщины, и она сама будет такой же матерью.

И вот 50-летняя Тереза обратилась к звезде через прессу и дала родительский совет.

«Ты уже потрясающая мама, — цитирует обращение Джудиче к Рианне издание E! News. - Это так естественно и легко. Просто продолжай делать то, что ты делаешь, просто обожай своего ребенка каждый день и делай много фотографий».

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