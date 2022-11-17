Пэрис Хилтон опровергла слова своей матери о том, как ей трудно забеременеть

В конце 2021 года американская светская львица Пэрис Хилтон наконец-то вышла замуж. И сразу же пошли разговоры, как она хочет стать матерью. Но прошел год, а радостная новость о беременности звезды так и не объявлена.
На днях мать Пэрис, Кэти Хилтон сделала в прессе заявление о бесплодных попытках своей дочери забеременеть.
«Это разбивает мне сердце, потому что я знаю, что она все старается и старается. А я всегда говорю: «Просто расслабься. Так много людей, которые борются, но это не происходит просто так», — сказала умудренная возрастом Кэти изданию E! News.
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Но 41-летняя Пэрис со словами мамы категорично не согласна. 16 ноября журналисты поймали ее в аэропорту Лос-Анджелеса вместе с мужем Картером Реумом и попросили прокомментировать высказывание Кэти.
«Я не знаю, откуда она это взяла, — сказала Пэрис журналисту TMZ. — Это никогда не было борьбой».
Она воодушевленно поделилась, что выбрала путь ЭКО — у них с мужем уже есть «запасы эмбрионов», и «все готово». Хилтон намекнула, что они с Картером просто ждут подходящего времени, а когда примут решение завести ребенка — тут же сделают это.