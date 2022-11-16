«Важно ходить на свидания»: Джессика Бил дала непростой совет мамам

В 2022 году звездному браку Джастина Тимберлейка и Джессики Бил исполнилось десять лет. Знаменитости решили отметить это событие поездкой в Италию, где они обновили свои свадебные клятвы.

В новом интервью 40-летняя актриса рассказала, что это был очень трогательный момент. Она добавила, что у ее мужа есть свой рецепт, как сохранить отношения в браке свежими. Мол, даже после десяти лет совместной жизни пара должна ходить на свидания и удивлять друг друга.

Однако такие романтические страсти слабо вяжутся с бытом матери. Джастин и Джессика воспитывают двоих сыновей – 7-летнего Сайласа и 2-летнего Финеаса, - и вот что актриса говорит о сочетании материнства и свиданий с мужем.

«Быть мамой - это, наверное, самая несексуальная работа в мире, по большей части. Это лучшая работа, большую часть дней, и также она может быть очень сложной, — поделилась опытом Бил в телепередаче Today. - Но я думаю, что все-таки важно ходить на свидания. Вы должны уделять время себе. Это очень трудно. Я сама пытаюсь следовать собственному совету, но у меня это плохо получается, и я все еще работаю над поиском баланса в своей жизни».

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