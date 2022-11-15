Эндрю Гарфилд признался, что чувствует вину из-за отсутствия детей к 40 годам

39-летний голливудский актер Эндрю Гарфилд снялся без рубашки для зимнего номера британской версии журнала GQ. В большом интервью звезда кино поговорил о потере своей матери и собственных детях, которых к 40 годам у него не намечается.

Артист поделился, что отметит юбилей в кругу школьных друзей, которым тоже стукнет 40 в 2023 году. Однако все они уже женаты и с детьми, а вот сам Эндрю холост и папой еще не стал. Хотя признается, что раньше думал, будто он первым из своей компании обзаведется семьей.

«Я ем гамбургер и просто созерцаю существование. Пытаюсь заполнить свои дни как можно большим количеством чепухи. И это интересно. Освобождение себя от социальных обязательств по продолжению рода к 40 годам было интересным занятием с самим собой», - со смехом рассказал Гарфилд журналисту GQ.

На вопрос, почему так произошло, актер ответил, что он просто выбрал другой путь, нежели то, что родители ожидали от него с рождения. Стать отцом вопреки карьере оказалось не для него. Теперь же, когда его мать умерла, Эндрю признается в сожалении о том, что она не познакомилась с его детьми.

«Я думаю, что у меня есть некоторая вина по поводу этого (отсутствия детей, - Прим. авт.). И, очевидно, мне как мужчине легче это переносить...» - добавил он.

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