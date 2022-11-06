«Эксперименты в духе Франкенштейна»: Рудковская раскритиковала куклу беременного мужчины

Яна Рудковская вслед за Лерой Кудрявцевой ужаснулась новости о новой американской игрушке из серии кукол «Барби» - беременному Кену.
47-летняя продюсер и мать четверых сыновей назвала эту куклу «новым всадником Апокалипсиса». Рудковская, по ее словам, может многое понять, но эта идея находится за гранью ее понимания.
«Беременность мужчины физически невозможна. Это как вообразить, что у кого-то вместо руки растет плавник, а сердце не в груди, а, простите, в заднице! – пишет Яна в Telegram. - У кого-то из вас торчит акулий плавник из плеча, друзья? А сердце где бьется - повыше пояса или нет? А то тут компания «Барби» готова к экспериментам в духе Франкенштейна».
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Напомним, в 2022 году по соцсетям разлетелись фото и видео якобы рекламы куклы «беременный Кен». Еще в июне в компании Mattel, которая производит кукол «Барби», опровергли новость о выпуске подобной игрушки. Однако, у этого производителя есть кукла-трансгендер, например.