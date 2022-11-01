«Время покажет!»: Хилария Болдуин не исключила рождение восьмого ребенка

В сентябре 2022 года звездная пара Алек и Хилария Болдуины приветствовали своего седьмого ребенка. У них родилась дочь Илария.

Болдуины, похоже, перешли на формат «рожаем по ребенку в год». Но шутки шутками, а 38-летняя женщина не собирается ставить точку в своем материнстве.

«Раньше я бы сказала, что мне определенно хватит, — поделилась Хилария с изданием Us Weekly. - Семеро детей, поэтому пора бы, но ведь речь обо мне и Алеке — так что время покажет!»

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