«Время покажет!»: Хилария Болдуин не исключила рождение восьмого ребенка

В сентябре 2022 года звездная пара Алек и Хилария Болдуины приветствовали своего седьмого ребенка. У них родилась дочь Илария.
Болдуины, похоже, перешли на формат «рожаем по ребенку в год». Но шутки шутками, а 38-летняя женщина не собирается ставить точку в своем материнстве.
«Раньше я бы сказала, что мне определенно хватит, — поделилась Хилария с изданием Us Weekly. - Семеро детей, поэтому пора бы, но ведь речь обо мне и Алеке — так что время покажет!»
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Жена актера, работающая инструктором по фитнесу, также поделилась, каково это быть мамой семи детей.
«Должна сказать, что как только я прошла порог в три ребенка, я просто приняла весь этот хаос. У нас дикий и очень веселый дом», - говорит миссис Болдуин.
Напомним, в семье 64-летнего актера подрастают детки 9, 7, 6, 4, 2 лет, годовалая девочка от суррогатной матери и новорожденная малышка. Также у Алека есть взрослая дочь от актрисы Ким Бейсингер.