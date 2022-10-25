Актер Эдди Редмэйн назвал родителей секретом своего успеха

Английский актер Эдди Редмэйн к своим 40 годам уже имеет «Оскар», «Золотой глобус», «Тони», BAFTA и другие премии. За его плечами «Вселенная Стивена Хокинга», «Фантастические твари и где они обитают» и еще два десятка картин, не говоря уже о блистательной карьере в театре.

В новом интервью артист рассказал, что секрет его успеха кроется в родителях, которые, кстати, занимались бизнесом, а не искусством.