Актер Эдди Редмэйн назвал родителей секретом своего успеха

Английский актер Эдди Редмэйн к своим 40 годам уже имеет «Оскар», «Золотой глобус», «Тони», BAFTA и другие премии. За его плечами «Вселенная Стивена Хокинга», «Фантастические твари и где они обитают» и еще два десятка картин, не говоря уже о блистательной карьере в театре.
В новом интервью артист рассказал, что секрет его успеха кроется в родителях, которые, кстати, занимались бизнесом, а не искусством.
«Я из семьи, которая не была большими фанатами театра, кино или музыки, — признался Эдди передаче Today. — В школе я любил музыку, пение и актерское мастерство. И к чести моих родителей, которых теперь я, как родитель, действительно высоко ценю, они поддерживали все, что интересовало меня или моих братьев».
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Тем не менее, родители актера поощряли его получить профессию, не связанную с искусством, – как запасной вариант. Но подстраховка не понадобилась. Когда Редмэйн окончил колледж при Кембридже (факультет истории искусств) в 2003 году, он уже был восходящей звездой британской сцены и получил роль в телесериале.