«Может, кто-то сдал их в бюро находок»: Меган Фокс съязвила в ответ на вопрос, где ее дети

Американская актриса Меган Фокс выкладывает в социальные сети фото себя любимой во всех ракурсах, иногда с женихом. А вот своей жизнью с детьми, которых у 36-летней звезды трое от прошлого брака, она не делится.
На днях сексапильная артистка выложила новую серию снимков — на качелях на заднем дворе, — и снова без детей. Один из подписчиков поинтересовался: а где же ее дети? Меган ответила ему в комментариях, причем с солидной долей иронии.
«Подожди, подожди. У меня же… Есть дети?! Боже мой, я знала, что что-то забыла! Быстрее, кто-нибудь, позвоните камердинеру отеля Beverly Hills. Это последнее место, где я их видела. Может, кто-то сдал их в бюро находок», — написала звезда «Трансформеров».
Меган Фокс оставила едкий комментарий. Фото: соцсети
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На самом деле Фокс просто не любит показывать детей в соцсетях. Ранее она публично отчитала бывшего мужа за то, что он хвастается, какой он классный папа, выкладывая совместные фото с наследниками.
Добавим, что в этих же комментариях актрису много критикуют за изменения внешности. Мол, совсем ненатуральная стала.