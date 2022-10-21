«Может, кто-то сдал их в бюро находок»: Меган Фокс съязвила в ответ на вопрос, где ее дети

Американская актриса Меган Фокс выкладывает в социальные сети фото себя любимой во всех ракурсах, иногда с женихом. А вот своей жизнью с детьми, которых у 36-летней звезды трое от прошлого брака, она не делится.

На днях сексапильная артистка выложила новую серию снимков — на качелях на заднем дворе, — и снова без детей. Один из подписчиков поинтересовался: а где же ее дети? Меган ответила ему в комментариях, причем с солидной долей иронии.