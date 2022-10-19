Маткапитал теперь можно тратить на другие цели

Стало известно, что тратить материнский капитал теперь разрешается на услуги частных преподавателей для ребенка. Кроме того, эти средства родители смогут использовать, чтобы оплачивать детям посещение частного детского сада или школы.

Важно: ИП, предоставляющее такие услуги, должно иметь лицензию на образовательную деятельность. Чтобы использовать маткапитал на эти цели, родители должны предоставить Пенсионному фонду заявление и договор с ИП с расчетом стоимости услуг. Эти документы можно принести лично в бумажном варианте, а можно отправить через портал «Госуслуги».

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