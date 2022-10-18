Мама без мамы: Анна Хилькевич поделилась личной историей в шоу «Влюбись, если сможешь»

В новом романтическом шоу канала ТНТ «Влюбись, если сможешь» сильные эмоции переживают не только участники проекта, но и ведущие, которых часто пробивает на откровения во время личных бесед с игроками. Так, успокаивая одну из участниц, Анна Хилькевич не смогла сдержать слез и поделилась историей собственной семьи.

Одна из самых ярких девушек проекта Мария Панган испытала шок от пьяного состояния своего партнера Мити. Несмотря на то что молодой человек вел себя достойно, для Маши выпивший мужчина оказался триггером. В разговоре с ведущей Аней Хилькевич она объяснила, в чем дело — из-за пьяного водителя девушка потеряла обоих родителей. Заливаясь слезами, она рассказала, что ненавидит пьяных мужчин, а также поделилась своими страхами и призналась, что боится быть плохой матерью, так как сама выросла без мамы.

Хилькевич поспешила утешить участницу и рассказала, что ее собственная мама тоже росла без матери, но при этом смогла дать очень много любви своим детям (у Анны есть старшая сестра).