«Мы очень, очень настоящие»: Виктория Бекхэм поделилась секретом воспитания детей

Звездные мамочки, берите на карандаш. В новом интервью Виктория Бекхэм ответила на вопрос, как им с мужем удалось воспитать четверых замечательных детей, в то время как они были, считай, самыми большими британскими знаменитостями.
«Я думаю, это потому, что мы просто были рядом и имели хорошую семью вокруг, моих родителей и родителей Дэвида, и просто говорили с детьми обо всем, — сказала певица и модельер в передаче Today. - Мы очень, очень настоящие. Счастливые, трудолюбивые, уважительные дети - это то, что вы хотите».
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Напомним, в апреле 2022 года Бекхэмы женили своего старшего сына Бруклина. Ходили слухи, что Виктория поссорилась со своей невесткой Николой Пельтц и теперь прессует ее. Но в упомянутом интервью 48-летняя звезда говорила о свадьбе наследника только хорошее.
«Это была красивая свадьба, — сказала она. – Как матери, видеть моего сына таким счастливым значит так много. Чего еще можно пожелать?»
Добавим, что недавно, на фоне курсирующих слухов о разладе в звездной семье, Никола назвала старших Бекхэмов отличными родственниками.