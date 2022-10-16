«Мы очень, очень настоящие»: Виктория Бекхэм поделилась секретом воспитания детей

Напомним, в апреле 2022 года Бекхэмы женили своего старшего сына Бруклина. Ходили слухи, что Виктория поссорилась со своей невесткой Николой Пельтц и теперь прессует ее. Но в упомянутом интервью 48-летняя звезда говорила о свадьбе наследника только хорошее.

«Это была красивая свадьба, — сказала она. – Как матери, видеть моего сына таким счастливым значит так много. Чего еще можно пожелать?»

Добавим, что недавно, на фоне курсирующих слухов о разладе в звездной семье, Никола назвала старших Бекхэмов отличными родственниками.