«Должен был показать попу»: Кушанашвили рассказал, на что пошел ради содержания детей

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили признался, что всегда привирал о своем достатке. Мол, говорил, что его семья живет великолепно, а на самом деле пытался выживать.

«Никаких накоплений. Друг богатых людей, воров в законе, нищенствует, — рассказал о себе шоумен в видеоисповеди на платформе Premier. — Наступают каникулы. Отправить детей на отдых было для меня почти неподъемным. Мне приходилось брать деньги у бандюганов, чтобы мои дети могли поехать в санаторий самого низкого пошива».

«Однажды мне предложили провести одному парню день рождения в сауне. Я должен был показать попу, чтобы они смеялись, должен был кукарекать. Для них было особенное удовольствие, что я — известный ведущий — иду на их условия. После я пришел домой и заплакал на кухне. Меня чуть не отымели ради стопки денег».