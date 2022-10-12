Мила Кунис призналась, что они с мужем часто врут детям

39-летняя американская актриса Мила Кунис стала гостьей шоу певицы Келли Кларксон, и вместе они поболтали о том, как непросто быть мамами. У обеих звезд, напомним, по двое детей шести и восьми лет.

Мила рассказала, что детские дни рождения стали солидной частью ее жизни. Причем речь не только о ее собственных наследниках, но и всех их друзьях.

«Все думают, что я очень занята, но на самом деле это мои дети так заняты. Всегда какие-нибудь вечеринки. Потому что тебя приглашают на 22 детских дня рождения в год», — сказала актриса.

Ведущая согласилась, что так оно и есть. А еще две звезды нашли согласие в том, что родителям нередко приходится врать детям.

«Я постоянно лгу своим детям, — призналась Келли. – Я говорю: «О, Диснейленд сегодня закрыт».