Не только цветы и торт: что подарить на День учителя

Приближается День учителя, и многие уже сейчас задумываются о подарках для любимых педагогов. Возможности и вкусы у всех разные, поэтому мы предлагаем подарки от самых бюджетных до более «серьезных».

К бюджетным можно отнести: комнатные цветы, органайзер для рабочего стола, именной ежедневник или именная ручка, набор стильных канцелярских принадлежностей.

Любой учитель обрадуется лазерной или телескопической указке, особенно, если она при этом выполняет еще и другие функции: ручки и фонарика. Не менее полезна для работы настольная лампа с регулируемым светом.

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Можно порадовать любимую учительницу теплым мягким пледом, термокружкой, термосом: осень станет для нее более теплой с заботой учеников. Из этой же серии – заварочный чайник, набор конфет или торт, возможно, с надписью.

Если же у родителей есть возможность купить более дорогой подарок – издание «РИАМО» рекомендует рассмотреть такие варианты, как кофемашина или МФУ (многофункциональное устройство), совмещающее в себе принтер, сканер и копировальную машину.