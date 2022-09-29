«На то мы и родители, чтобы правильно направлять»: Гурцкая рассказала о воспитании сына

Она рассказала, что сын в своем возрасте стремится то в видеосъемку, то в киберспорт, то в музыку, то в юриспруденцию. И звездная мама не встает на пути желаний подростка.

«Моя задача такова: как родитель я поддержу. Я могу посоветовать, но ломать — это неправильно. Потому что это его жизнь. Дальше он будет жить с профессией. И я хочу, чтобы он, безусловно, был счастлив и в профессии, и в жизни», — продолжила Гурцкая. «Если бы меня не услышал мой папа, когда он хотел, чтобы я стала филологом… Я папу вызвала на беседу и сказала: «Если хочешь, чтобы я жила, я должна заниматься музыкой». И папа меня услышал. Это была наша самая серьезная беседа с ним. И я сейчас делаю так же со своим ребенком».

44-летняя артистка отметила, что одобрит желание сына, даже если он захочет петь на сцене.

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Она добавила, что рождение ребенка очень сильно изменило ее жизнь. Она настойчиво хотела этого, даже переживая из-за возможной плохой наследственности.