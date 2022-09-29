«На то мы и родители, чтобы правильно направлять»: Гурцкая рассказала о воспитании сына

В новом интервью певица Диана Гурцкая рассказала, что расплакалась, когда услышала, как ее 15-летний сын Константин играет на фортепиано Шопена. Артистку тут же спросили, как она воспитала современного подростка, который исполняет классику вместо того, чтобы слушать рэп, например.
«Он слушает и рэп... Для нашей семьи это очень важно. Сын моего брата тоже играет фантастически. У нас как было в Грузии: обязательно образование и классическая музыка. Мы очень хотели, чтобы дети играли. Но, конечно, это труд. Где-то договариваешься с ними… Где-то они не хотят, потому что, конечно, мальчишки любят компьютеры, футбол и так далее. Но мы на то и родители, чтобы их правильно направлять», — поделилась Диана в YouTube-шоу «Алена, блин!».
Она рассказала, что сын в своем возрасте стремится то в видеосъемку, то в киберспорт, то в музыку, то в юриспруденцию. И звездная мама не встает на пути желаний подростка.
«Моя задача такова: как родитель я поддержу. Я могу посоветовать, но ломать — это неправильно. Потому что это его жизнь. Дальше он будет жить с профессией. И я хочу, чтобы он, безусловно, был счастлив и в профессии, и в жизни», — продолжила Гурцкая.
«Если бы меня не услышал мой папа, когда он хотел, чтобы я стала филологом… Я папу вызвала на беседу и сказала: «Если хочешь, чтобы я жила, я должна заниматься музыкой». И папа меня услышал. Это была наша самая серьезная беседа с ним. И я сейчас делаю так же со своим ребенком».
44-летняя артистка отметила, что одобрит желание сына, даже если он захочет петь на сцене.
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Она добавила, что рождение ребенка очень сильно изменило ее жизнь. Она настойчиво хотела этого, даже переживая из-за возможной плохой наследственности.