«Мы ставим детей на первое место»: Алекс Родригес высказался о расставании с Дженнифер Лопес

46-летнего спортсмена спросили, как ему живется после разрыва с поп-звездой.

«Жизнь удалась. Мне очень повезло. Каждое утро я просыпаюсь и благодарю господа за свое здоровье, за моих прекрасных дочерей, которым сейчас 17 и 14 лет. Это моя цель номер один в жизни. Вы знаете, мой отец бросил меня, мою мать, брата и сестру, когда мне было всего 10 лет. И я помню, как в молодости молился и говорил: «Знаешь, дорогой господь, если ты когда-нибудь дашь мне возможность стать отцом, это будет моей обязанностью номер один в жизни». И это был величайший подарок», - поделился Алекс.