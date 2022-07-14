«Мы ставим детей на первое место»: Алекс Родригес высказался о расставании с Дженнифер Лопес

В новом интервью бывший жених Дженнифер Лопес, бейсболист Алекс Родригес рассказал о своем отношении к певице после расставания.
Напомним, звездная пара начала встречаться в 2017 году и даже была помолвлена. Их свадьба откладывалась несколько раз и в итоге, весной 2021-го, артистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом и вернулась к своему давнему жениху, актеру Бену Аффлеку.
«Послушайте, мы прекрасно провели время. Что еще более важно, мы всегда ставим детей на первое место и в центр всего, что мы делаем. Вот что я расскажу вам о Дженнифер, и я говорил некоторым своим коллегам на днях, она самый талантливый человек, которого я когда-либо встречал. Самый трудолюбивый работник. И я думаю, что она величайшая исполнительница, живая исполнительница в современном мире», - сказал Родригес в подкасте Марты Стюарт.
46-летнего спортсмена спросили, как ему живется после разрыва с поп-звездой.
«Жизнь удалась. Мне очень повезло. Каждое утро я просыпаюсь и благодарю господа за свое здоровье, за моих прекрасных дочерей, которым сейчас 17 и 14 лет. Это моя цель номер один в жизни. Вы знаете, мой отец бросил меня, мою мать, брата и сестру, когда мне было всего 10 лет. И я помню, как в молодости молился и говорил: «Знаешь, дорогой господь, если ты когда-нибудь дашь мне возможность стать отцом, это будет моей обязанностью номер один в жизни». И это был величайший подарок», - поделился Алекс.
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Напомним, еще до отношений с Джей Ло спортсмен состоял в 6-летнем браке, и жена родила ему дочерей Наташу и Эллу.