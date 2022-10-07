«Мы не злые родители»: Сара Мишель Геллар объяснила, почему запрещает детям выходить в соцсети

Актрисе Саре Мишель Геллар уже 45 лет, и она давно думает не об истреблении вампиров, а о правильном воспитании своих детей.
Напомним, в браке актером Фредди Принцем – младшим она воспитывает 13-летнюю дочь Шарлотту и 10-летнего сына Рокки.
Несмотря на то, что звездные наследники уже не такие маленькие, родители все еще запрещают им иметь собственные страницы в социальных сетях. И вот что Сара говорит об этой строгости.
«Наши правила, вероятно, строже, чем у большинства. У наших детей нет социальных сетей, — призналась актриса в подкасте So Mini Ways. — Иногда мы разрешаем им что-то посмотреть, но только в наших телефонах».
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Сара сравнила ведение социальных сетей в детском возрасте с татуировкой «Щенячьего патруля» на лице, сделанной в 5 лет. Мол, когда ты маленький, тебе очень нравится сериал про щеночков, но потом тебе исполняется 10, и тату уже выглядит нелепо, но все еще остается с тобой.
Звездная мама отметила, что детям трудно понять эту концепцию, поэтому пока что им лучше просто запрещать погружаться в мир Интернета.
«Я считаю, что дети должны знать, каковы их ограничения, и они действительно процветают в этой среде. Мы не злые, мы не излишне строгие, но у нас есть правила. И точно так же, как я соблюдаю свой кодекс правил, я ожидаю этого от наших детей», — заключила Сара.
А как вы считаете, во сколько лет ребенку можно разрешить соцсети?