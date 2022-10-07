«Мы не злые родители»: Сара Мишель Геллар объяснила, почему запрещает детям выходить в соцсети

Актрисе Саре Мишель Геллар уже 45 лет, и она давно думает не об истреблении вампиров, а о правильном воспитании своих детей.

Напомним, в браке актером Фредди Принцем – младшим она воспитывает 13-летнюю дочь Шарлотту и 10-летнего сына Рокки.

Несмотря на то, что звездные наследники уже не такие маленькие, родители все еще запрещают им иметь собственные страницы в социальных сетях. И вот что Сара говорит об этой строгости.

«Наши правила, вероятно, строже, чем у большинства. У наших детей нет социальных сетей, — призналась актриса в подкасте So Mini Ways. — Иногда мы разрешаем им что-то посмотреть, но только в наших телефонах».

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