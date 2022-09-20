«Мы не такие бестолковые»: Дженнифер Лопес поделилась своим лучшим советом для детей

В минувшие выходные актриса и певица Дженнифер Лопес открыла в Лос-Анджелесе месяц латиноамериканского наследия на мероприятии Raising Latina Voices. Во время этого события 53-летняя звезда поделилась с публикой советом для детей.

«Лучший совет, который я могу дать своим детям, — вы можете быть теми, кем, как вы верите, можете быть. Найдите это в себе и не сдавайтесь. Учитесь у людей, которые преуспели в этом, а затем берите эти идеи, внедряйте инновации, совершенствуйте их и делайте своими собственными. И слушайте своих родителей, мы не такие бестолковые, как вам кажется в 14», - сказала Джей Ло.