«Мама года!»: Бородина выдернула дочке Теоне молочный зуб, пока та смотрела сериал

Ксения Бородина не запрещает своим дочкам Марусе и Теоне лакомиться фастфудом и сладостями. Ведущая проекта «Дом-2» частенько посмеивается на собой, в шутку говоря, что она достойна премии «Мамаша года».

К примеру, экс-жена Курбана Омарова поленилась варить для младшей дочки обед, просто заварив ей лапшу быстрого приготовления.

Теона с аппетитом уплетала разваренную вермишель со специями прямо из пластикового лотка — так вкусней, и посуду звездной маме мыть не надо.

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Похоже, что такое блюдо было для Теоны в новинку. Однако лапша быстрого приготовления ей понравилась. Не успели хейтеры отойти от того, что Ксюша Бородина откармливает дочку фастфудом, как теледива снова поделилась мамским лайфхаком.