«Мама года!»: Бородина выдернула дочке Теоне молочный зуб, пока та смотрела сериал

Ксения Бородина не запрещает своим дочкам Марусе и Теоне лакомиться фастфудом и сладостями. Ведущая проекта «Дом-2» частенько посмеивается на собой, в шутку говоря, что она достойна премии «Мамаша года».
К примеру, экс-жена Курбана Омарова поленилась варить для младшей дочки обед, просто заварив ей лапшу быстрого приготовления.
Теона с аппетитом уплетала разваренную вермишель со специями прямо из пластикового лотка — так вкусней, и посуду звездной маме мыть не надо.
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Похоже, что такое блюдо было для Теоны в новинку. Однако лапша быстрого приготовления ей понравилась. Не успели хейтеры отойти от того, что Ксюша Бородина откармливает дочку фастфудом, как теледива снова поделилась мамским лайфхаком.
Ксения Бородина вместо того, чтобы отвести дочку к стоматологу, решила сама выдернуть ей качающийся молочный зуб. Поэтому теледива прибегла к хитрости и уловке. Она каким-то способом уговорила Теону привязать к зубику веревочку и посадила дочку смотреть сериал.
Пока Теона с головой ушла в телевизор, ее звездная мама дернула за ниточку, и зуб оказался у малышки в ладони. Поняв, что ее обманули, Теона показательно пустила слезу под довольный хохот мамы.
«Мама года! У меня истерика», — призналась Бородина.