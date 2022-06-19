Ляйсан Утяшева дала совет, как отучить детей от сладостей

Знаменитую гимнастку, телеведущую и маму Ляйсан Утяшеву спросили, как не разбаловать детей в вопросе сладостей. Известно, что многие малыши и подростки обожают сладости. Сама же спортсменка уверена, что потребление сахара стоит ограничивать.

36-летняя Ляйсан посоветовала не надоедать ребятне поучениями, а лучше один раз показать им австралийский документальный фильм «Сахар» 2014 года, который спокойно объясняет последствия употребления сахара для здоровья человека. По мнению Утяшевой, данная картина вполне доступна для восприятия детям от 6-8 лет.

«Но когда дома этого (сладостей, - Прим. авт.) нет, когда в холодильнике этого нет, тогда и формируется эта пищевая привычка, - добавила спортсменка. – У нас пока это получается, тьфу-тьфу. Ну а в дни рождения дети бегают, играются – пусть едят все, что хотят».

В своем кулинарном YouTube-шоу «Дерзкая готовка» Утяшева призналась, что ее детям очень нравится, как она готовит, и поэтому звезда с удовольствием становится дома за плиту. Общий прием пищи объединяет всех домашних, отмечает Ляйсан. Сама она выступает за большую семью со множеством традиций.

«Мне кажется, что это твой щит, это твой дом, это твоя банда. Ты не одинок», - сказала гимнастка.

Напомним, в 2012 году Утяшева вышла замуж за шоумена и юмориста Павла Волю. У звездной пары подрастают 9-летний сын Роберт и 7-летняя дочь София.

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