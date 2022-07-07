Квентин Тарантино пристрастился к «Свинке Пеппе» из-за сына

Даже такой знаток кино, эксперт и ценитель в сфере производства фильмов, как Квентин Тарантино, не может избежать «Свинки Пеппы», когда становится папой.

59-летний режиссер является отцом 2-летнего сынишки Лео. В новом интервью он поделился, что первым полнометражным фильмом, который посмотрел малыш, стал «Гадкий Я – 2». Правда, веселый мультик цеплял внимание мальчика только на 15–20 минут, поэтому на просмотр всей картины у папы с наследником ушла неделя.

Далее Тарантино признался, что «Гадкий Я» понравился ему больше, чем другой мультфильм, который они с Лео смотрят постоянно. И это история одного маленького поросенка. К сожалению, не Фунтика.

«На самом деле, мне нравится Свинка Пеппа. Я смотрю много ее. И скажу так: «Свинка Пеппа» — величайший британский импорт этого десятилетия», — поделился Квентин с журналом Empire.

Напомним, что «Свинку Пеппу» начали выпускать в Великобритании в 2004 году. У детского сериала уже более 300 серий по 5 минут.

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Так что если вы, став родителем, внезапно ощутили себя фанатом Свинки Пеппы, знайте, что вы не одиноки. В такой же капкан попался и знаменитый на весь мир американский режиссер. У него, кстати, недавно родилась еще и дочь.

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