Ксения Бородина подчеркнула важность родительской любви в воспитании девочки

Растящая двух дочерей телеведущая Ксения Бородина в новом посте в социальной сети порассуждала о том, как для девочки важна любовь отца.
По словам звезды, если дочь чувствует, что является для папы принцессой, то она с детства начинает понимать, что достойна любви и здоровых отношений. Учится принимать себя и внимание противоположного пола.
«Конечно, не у всех это было. И у меня, в том числе, детство было не таким, — пишет Ксения. — Мару и Тео (Маруся и Теона, дочери Бородиной. — Прим. авт.) повезло больше. Безусловная любовь в детстве очень важна! Но на нее должен быть ресурс. Особенно у мамы. Особенно, если мама дает любовь за двоих».
Напомним, родители Ксении развелись, когда она была еще совсем маленькой. Мать уехала в Италию к новому мужу и оставила дочь на попечение бабушки и дедушки. Разобщенная семья повлияла на то, что во взрослой жизни телеведущей оказалось довольно сложно построить крепкие и гармоничные отношения. Она дважды была замужем, но даже дети и финансовый достаток не спасти эти браки от развода.
«Я девчонкам всегда говорю, какие они красавицы и умницы, не сравниваю с другими. И знаю, что такая любовь оградит их от комплексов в будущем. Надеюсь, они будут легко строить свою жизнь и отношения», — добавила Бородина.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».