Ксения Бородина подчеркнула важность родительской любви в воспитании девочки

Растящая двух дочерей телеведущая Ксения Бородина в новом посте в социальной сети порассуждала о том, как для девочки важна любовь отца.

По словам звезды, если дочь чувствует, что является для папы принцессой, то она с детства начинает понимать, что достойна любви и здоровых отношений. Учится принимать себя и внимание противоположного пола.