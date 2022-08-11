«Коробейку уже наполняю»: Сябитова начала собирать приданое для новорожденной внучки

Не прошло и двух месяцев с рождения внучки Розы Сябитовой, а звездная бабушка уже начала собираться маленькой Мирославе приданое на будущее. Об этом 60-летняя телезвезда сама рассказала подписчикам в социальных сетях.
«Дочку в колыбельку – приданое в коробейку», - советовали наши предки, - пишет Сябитова в Telegram. - Всей этой премудрости меня так же учила моя бабуля, и потихоньку складывала мое приданное: полотенца с ручной вышивкой, постельное белье, и многие другие мелочи. У меня побольше возможностей, чем у моей бабушки, так что коробейку уже наполняю».
Знаменитая телесваха поделилась, что в традиционном обществе к рождению девочки относились по-особому. Ведь, с одной стороны, дочь предстояло воспитать трудолюбивой и послушной, доброй и заботливой, а, с другой стороны, выносливой и с твердым характером, чтобы могла за себя постоять.
Эта мудрость веков актуальна и в наши дни. А вот есть ли смысл сегодня собирать приданое для девочки – вопрос спорный. Его Сябитова адресовала своим подписчикам.