«Коробейку уже наполняю»: Сябитова начала собирать приданое для новорожденной внучки

Знаменитая телесваха поделилась, что в традиционном обществе к рождению девочки относились по-особому. Ведь, с одной стороны, дочь предстояло воспитать трудолюбивой и послушной, доброй и заботливой, а, с другой стороны, выносливой и с твердым характером, чтобы могла за себя постоять.

Эта мудрость веков актуальна и в наши дни. А вот есть ли смысл сегодня собирать приданое для девочки – вопрос спорный. Его Сябитова адресовала своим подписчикам.