Хайди Клум отправила дочь учиться в другой город и теперь звонит ей каждые два часа

Живущая в Лос-Анджелесе немецкая супермодель Хайди Клум отпустила свою старшую дочь Лени учиться в колледж в Нью-Йорке. И теперь 49-летняя звездная мать делится, как это трудно — не волноваться за свою 18-ленюю наследницу, уехавшую на другой конец Америки.
«Это безумие, сегодня у нее был первый день в колледже, — рассказала Хайди в передаче The Late Late Show 29 августа. — В эти выходные она только переехала, и я ей звоню. Обычно она поднимает трубку, но потом три-четыре часа тишина в телефоне, и уже в голове крутятся мысли: «Где она? Что она делает? Почему она не отвечает?» Уже начинается беспокойство».
Супермодель призналась, что звонит дочери каждые два часа. Неудивительно, что Лени не всегда отвечает на звонки такой мамаши.
«Теперь мне нужен номер ее соседки по комнате, чтобы я могла звонить соседке, если она не берет трубку… А потом я возьму еще номер у соседа по дому», — шутит звезда.
Только вот шутит ли?
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Напомним, что у Хайди Клум четверо детей. Она также воспитывает 16-летнего Генри, 15-летнего Йохана и 12-летнюю Лу, рожденных в браке с певцом Силом. С 2019 года модель замужем за другим музыкантом.