Хайди Клум отправила дочь учиться в другой город и теперь звонит ей каждые два часа

Супермодель призналась, что звонит дочери каждые два часа. Неудивительно, что Лени не всегда отвечает на звонки такой мамаши.

«Теперь мне нужен номер ее соседки по комнате, чтобы я могла звонить соседке, если она не берет трубку… А потом я возьму еще номер у соседа по дому», — шутит звезда.

Только вот шутит ли?

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Напомним, что у Хайди Клум четверо детей. Она также воспитывает 16-летнего Генри, 15-летнего Йохана и 12-летнюю Лу, рожденных в браке с певцом Силом. С 2019 года модель замужем за другим музыкантом.