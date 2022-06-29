Кейт Миддлтон придется нелегко: психолог прокомментировала буйное поведение принца Луи

Поведение непоседливого принца Луи на праздновании 70-летнего юбилея правления британской королевы Елизаветы II до сих пор не дает покоя прессе. Четырехлетний мальчик озорничал и строил рожицы во время торжественного события, и даже его мать Кейт Миддлтон не могла успокоить буйного малыша. А на некоторых кадрах он даже пытается заткнуть родительнице рот и ударить ее.

Что подобное поведение маленького ребенка может сказать о его будущем? На эту тему порассуждала психолог Дарья Миронова. Специалист считает, что принц растет капризным и избалованным, остро нуждающимся в любви и внимании родителей. Его буйство — это попытка привлечь к себе внимание, а еще сигнал о том, что внутри семьи отсутствует взаимопонимание.

По словам психолога, если обстановка в доме герцогов Кембриджских не поменяется, то принца Луи ждет активный и бурный пубертат, который принесет королевской семье много проблем.

«Родители в таком пубертатном периоде столкнутся с большими проблемами алкоголя, наркотиков, гулянок и агрессивного поведения, которые будут проявляться все ярче и ярче в зависимости от возраста», — цитирует Миронову издание «Дни.ру».

Будем надеяться, что Кейт Миддлтон и принц Уильям найдут общий язык с младшим наследником. А то ходят слухи, что герцогиня не прочь завести еще одного ребенка. В этом случае бунтарю-Луи останется еще меньше внимания.

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