Кейт Миддлтон: «Каждая секунда, которую мы проводим с ребенком, является инвестицией в наше общее будущее»

16 июня Кейт Миддлтон в шикарном розовом костюме приняла участие в круглом столе Центра раннего детства при Королевском фонде и обсудила результаты нового исследования этой организации.

В отчете говорится, что 90% британцев согласны с тем, что ранние годы очень важны для формирования будущей жизни детей, а чуть менее 20% считает, что данный период имеет решающее значение всей дальнейшей жизни.

Заслушав доклад по исследованию, герцогиня Кембриджская отметила, что общественность все больше уделяет внимание данному вопросу. И что каждый гражданин может улучшить жизнь детей, не только занимаясь воспитанием конкретного ребенка, но и вкладывая средства в окружающих его взрослых — родителей, воспитателей, соцработников и так далее.

«Если мы объединимся, чтобы придать важность развитию детей в раннем возрасте, мы скоро увидим, как здоровые счастливые люди создают более здоровый и счастливый мир. Поэтому каждая секунда, которую мы проводим с ребенком, является инвестицией в наше общее будущее», — сказала Кейт.

Речь герцогини Кембриджской опубликована на сайте Королевского фонда, который поддерживает социальные проекты принца Уильяма и его жены.

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