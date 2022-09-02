Каждый десятый неплательщик алиментов в Москве — женщина

Любопытную статистику озвучило Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Москве. По состоянию на 1 августа 2022 года, у сотрудников ведомства имеется более 30,8 тысячи производств о взыскании долгов по алиментам. И более 2,8 тысячи из них проходится на женщин-неплательщиц.

Если конкретнее, то 90,9% столичных должников составляют мужчины, женщин среди них — 9,1%. То есть, практически каждый десятый родитель, не содержащий своего ребенка, оказывается матерью.