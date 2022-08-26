Как заставить есть «нехочуху»: Екатерина Волкова поделилась родительским лайфхаком

Звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова поделилась в подписчиками родительским лайфхаком от своей подруги. Способ помогает в случаях, когда дети отказываются кушать полезную еду и их приходить упрашивать съесть еще ложечку.

«Подружка нашла выход. Она готовит одно и то же блюдо, используя разные рецепты, и устраивает между ними соревнование. По правилам игры дети должны попробовать все блюда-кандидаты, чтобы определиться со своим фаворитом. Потом все голосуют. По ходу «соревнования» подруга просит высказаться детей, почему «те вкуснее этих». Для этого дети берут и едят еще», — пишет Волкова в Telegram.

«Возьмите за заметку, если ваши тоже малоежки или нехочухи. Ну и если не лень потратить на это баловство немного больше времени»